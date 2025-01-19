IN EVIDENZA

Mattarella “Il fascismo si contrappose ai valori del popolo italiano”

Di

Set 19, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Nel farsi vassallo del nazismo, il regime rese evidente la sua distanza dai valori più autentici del popolo italiano. Il fascismo si contrappose di fatto alla nazione e spinse quanti erano stati formati nella cultura patriottica e risorgimentale a cercare una nuova casa da edificare per esprimere i sentimenti del Paese”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia per la prima Giornata degli Internati Militari nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale.

col4/mca1

(Fonte video: Quirinale)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Innovaway accelera su ricerca e sviluppo

Set 19, 2025
IN EVIDENZA

Intesa Sanpaolo, Borla “A Torino Area X nuova e sempre più fruibile”

Set 19, 2025
IN EVIDENZA

Medici di famiglia verso la formazione specialistica

Set 19, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Mattarella “Il fascismo si contrappose ai valori del popolo italiano”

Set 19, 2025
IN EVIDENZA

Innovaway accelera su ricerca e sviluppo

Set 19, 2025
IN EVIDENZA

Intesa Sanpaolo, Borla “A Torino Area X nuova e sempre più fruibile”

Set 19, 2025
IN EVIDENZA

Medici di famiglia verso la formazione specialistica

Set 19, 2025