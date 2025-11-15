IN EVIDENZA

Mattarella “I Comuni laboratori di innovazione, rafforzarne il protagonismo”

Di

Nov 15, 2025


BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “I municipi sono maestri di cittadinanza: a partire dalla finalizzazione, progettazione, organizzazione e dalla condivisione degli spazi. I luoghi in cui abitare, comunicare, esprimersi, lavorare, sono di per sè assai indicativi. È lì che i giovani sperimentano davvero cosa significhi democrazia, partecipazione, vita in comunità. E’ così che una collettività cresce, investendo sul suo futuro. I Comuni si trovano ad essere laboratori di innovazione, a confronto con la sfida ambientale. A fronte di questioni come l’inquinamento, il traffico, gli sprechi anche energetici, così come lo spopolamento e il rischio di desertificazione di servizi per i centri minori, nascono soluzioni creative. Di cui beneficiano i livelli nazionali e sovranazionali. Rafforzare il loro protagonismo, sostenere le reti tra amministrazioni locali, valorizzando il dialogo tra città e cittadini è, dunque, lungimirante”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Palazzo Bellevue a Berlino con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier in occasione della cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio dei Presidenti per la Cooperazione comunale tra Italia e Germania.
fsc/mca3 (Fonte video: Quirinale)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Mattarella a Berlino “Italia e Germania Paesi uniti da rapporto di solidarietà”

Nov 15, 2025
IN EVIDENZA

Mattarella a colloquio con Steinmeier a Palazzo Belleuve, a Berlino

Nov 15, 2025
Costume & Società IN EVIDENZA Video

Il ministro Lollobrigida: “Dal governo 50 milioni l’anno al terzo settore per gli aiuti alimentari”

Nov 15, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Governo, Schlein “Basta con scaricabarile, si assuma responsabilità”

Nov 15, 2025
TOP NEWS

Atp Finals, Sinner batte anche De Minaur ed è in finale

Nov 15, 2025
TOP NEWS

Cina: arrivati a Pechino gli astronauti della Shenzhou-20

Nov 15, 2025
IN EVIDENZA

Mattarella a Berlino “Italia e Germania Paesi uniti da rapporto di solidarietà”

Nov 15, 2025