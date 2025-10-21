IN EVIDENZA

Mattarella e i Reali dei Belgio rendono omaggio a vittime Marcinelle

Di

Ott 21, 2025


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Marcinelle, seconda tappa della Visita di Stato in Belgio. Accompagnato da Sua Maestà il Re dei Belgi Filippo e la Regina Mathilde, il Presidente ha deposto due corone al monumento alle vittime della tragedia del 1956, che ha visto la morte di 262 minatori dello stabilimento del Bois du Cazier, in gran parte italiani. In seguito, il Capo dello Stato e le Loro Maestà il Re e la Regina dei Belgi hanno visitato il sito dell’ex miniera, rivolgendo un saluto ai superstiti, ai familiari delle vittime e alla comunità italiana presente.

trl/mca1

(Fonte video: Quirinale)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tajani “Tifosi Napoli a Eindhoven senza biglietti saranno allontanati”

Ott 21, 2025
IN EVIDENZA

Manovra, Tajani “Modificare testo affitti brevi o non lo voteremo mai”

Ott 21, 2025
IN EVIDENZA

Bonifico istantaneo, il nuovo regolamento europeo

Ott 21, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Manovra, Tajani “Modifica su affitti brevi o non voteremo mai”

Ott 21, 2025
TOP NEWS

Lega, Salvini “Consiglio federale tranquillo, nessuna resa dei conti”

Ott 21, 2025
IN EVIDENZA

Mattarella e i Reali dei Belgio rendono omaggio a vittime Marcinelle

Ott 21, 2025
IN EVIDENZA

Tajani “Tifosi Napoli a Eindhoven senza biglietti saranno allontanati”

Ott 21, 2025