Mattarella “Diritti dei bambini a rischio, a Gaza condizione disumana”

Set 15, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “La condizione dell’infanzia nel mondo, costituisce un costante richiamo alle coscienze. I diritti dei bambini sono continuamente a rischio e sovente vengono lesi non soltanto nelle zone di guerra, dove siamo in presenza di una vera emergenza umanitaria che colpisce in particolare l’infanzia. Questo stato di cose rappresenta un peso di inciviltà insostenibile per la comunità internazionale. Sono queste le tragiche conseguenze della brutale violenze delle guerre”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il premio Burgio.
(Fonte video: Quirinale)

