Mattarella all’inaugurazione della mostra “Tesori dei Faraoni”

Ott 23, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto all’inaugurazione della mostra “Tesori dei Faraoni”, allestita alle Scuderie del Quirinale e aperta al pubblico fino al 3 maggio 2026. Il Capo dello Stato ha visitato il percorso espositivo illustrato da Mohamed Ismail Khaled, segretario generale Antichità Egiziane, e da Christian Greco, direttore del Museo egizio di Torino. Presenti il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e il direttore delle Scuderie del Quirinale, Matteo Lafranconi.

