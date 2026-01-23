IN EVIDENZA

Mattarella alla Fincantieri di Palermo “Da maestranze grande senso appartenenza”

Gen 23, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo visto prima la mostra fotografica che è stata allestita e un filmato che è stato presentato con alcune immagini significative della storia del cantiere. Queste immagini, questa storia è stata illustrata al meglio dalla presenza dei due dipendenti il più anziano e il più giovane delle maestranze del cantiere. È stata una scelta felice, quella di mettere insieme il più anziano e più giovane. La storia di questo cantiere continua trasmettendosi da una generazione all’altra, c’è un grande il senso di appartenenza delle maestranze. L’alta professionalità ha sempre caratterizzato questo cantiere e oggi trova, grazie a Fincantieri, prospettive più ampie”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del suo intervento ai cantieri navali di Palermo.

(Fonte video: Quirinale)

