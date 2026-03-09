IN EVIDENZA

Mattarella “Abbattere gli ostacoli che limitano le potenzialità delle donne”

Mar 9, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “La presenza femminile nelle professioni o nelle istituzioni non è una questione di quote: è il segno di una Repubblica che riconosce e valorizza tutte le energie migliori di cui dispone. La Repubblica ha dato molto alle donne. Le donne hanno dato molto alla Repubblica e l’equilibrio non è ancora alla pari”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale della Donna al Quirinale.

sat/mca2
(Fonte video: Quirinale)

