Mattarella a colloquio con Steinmeier a Palazzo Belleuve, a Berlino

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Palazzo Bellevue, sede della presidenza tedesca a Berlino. Accolto dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, Mattarella ha un colloquio con Steinmeier. Mattarella interverrà alla cerimonia del “Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania” e alla “Giornata del lutto nazionale”. Assegnato nel 2021 e nel 2023, il riconoscimento è stato istituito nel 2020 ad opera degli stessi Mattarella e Steinmeier, per valorizzare e sostenere lo sviluppo di forme innovative di gemellaggio; vede premiate le città e i Comuni tedeschi e italiani uniti da accordi di gemellaggio o di partenariato che presentano progetti volti a promuovere prospettive condivise attraverso gli scambi reciproci, in particolare nei settori Giovani e Dialogo intergenerazionale, Impegno civico, Europa e Cultura della memoria, Sostenibilità e Coesione sociale.

