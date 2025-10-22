Mattarella a Bruges, ultima tappa della visita di Stato in Belgio

IN EVIDENZA

BRUGES (BELGIO) (ITALPRESS) – Ultimo giorno di Visita di Stato nel Regno del Belgio per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo gli impegni a Bruxelles e a Marcinelle dei giorni scorsi, il capo dello Stato si è trasferito a Bruges, tappa finale del suo viaggio. Nella città fiamminga, Mattarella ha raggiunto la Residenza del Governatore delle Fiandre Occidentali, dove è stato accolto dal Governatore, Carl Decaluwé, che gli ha rivolto un discorso di benvenuto, e dal sindaco di Bruges, Dirk De Fauw. Al termine dell’incontro, il presidente ha fatto visita al Municipio, per poi raggiungere l’aeroporto di Ostenda-Bruges per far rientro a Roma nel primo pomeriggio.

Fonte video: Quirinale

