L’ambasciatore Massolo: “L’interazione politica-capitale-tecnologia è sempre più forte”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “A memoria, non si ricorda una simile concentrazione, un simile set di interazioni tra la grande politica, il grande capitale e la grande tecnologia. È assolutamente presto per dire dove questo gioco ci porterà. Nel mondo americano lo spazio digitale è crescentemente monopolio delle aziende. Le aziende svolgono, nello spazio digitale, il ruolo che gli stati svolgono nel sistema delle relazioni internazionali in quanto tale. Fino a che punto questo porterà dei risultati in termini di distribuzione reale del potere? Al di là dello spazio digitale, significa che l’occupazione di potere politico da parte delle aziende è tale da condizionare la politica. Anche il Presidente degli Stati Uniti? Questo è troppo presto per dirlo. È una cosa che è lì già da parecchio tempo, e tende ad erodere la sovranità degli stati”. Lo ha detto l’ambasciatore Giampiero Massolo, a New York, in occasione della presentazione dell’edizione in inglese del suo libro ‘Realpolitik – Il disordine mondiale e le minacce per l’Italia’.

