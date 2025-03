Maschio (FederUnacoma)”Area Mediterraneo strategica per agromeccanica”

VALENZANO (BA) (ITALPRESS) – “In questo momento l’area del Mediterraneo diventa strategica e sappiamo che in questo momento esiste anche il piano Mattei, voluto e che viene governato direttamente dal nostro primo ministro. Questo ci fa pensare che sicuramente nei prossimi anni l’area del Mediterraneo sarà sempre più importante da un punto di vista economico e di sviluppo per il settore dell’agromeccanica”. Così il presidente di FederUnacoma Mariateresa Maschio in occasione della presentazione di Agrilevante 2025.

