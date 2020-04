FRASE DEL GIORNO – Io considero il mondo per quello che è: un palcoscenico dove ognuno deve recitare la sua parte. (William Shakespeare)

SANTI DEL GIORNO – San Giorgio (Martire di Lydda, protettore di alabardieri, fabbricanti d’armi, cavalieri, cavalli, militari, scout, lebbrosi e mariti), San Marolo di Milano (Vescovo), Sant’Adalberto di Praga (Vescovo e Martire).

EVENTO DEL GIORNO – Nel 1946 brevettata la Vespa. “Non è una motocicletta, ma piuttosto una piccola vettura a due ruote” diceva uno degli spot che accompagnarono questa ‘icona dell’italianità’ dal dopoguerra ad oggi. Serbatoio nella parte posteriore, ampio spazio per le gambe del guidatore, motore a 2 tempi, 3 marce, accensione a volano magnete e velocità max di 60 km/h. E il 23 aprile 1946 l‘ing. Corradino D’Ascanio depositò a Firenze il brevetto della “Vespa 98”, con il numero che indicava la cilindrata.

Il nome fu suggerito da Enrico Piaggio, patron dell’azienda, che osservandone la linea larga al centro e stretta in vita, la paragonò a quella di una vespa. Presentata in 100 esemplari alla Fiera di Milano, la prima serie andò esaurita in poche settimane. Costava 68.000 lire, 6 volte il mensile di un operaio, ma in tanti scelsero qualche sacrificio economico, a rate, pur di comprarsi una Vespa, che trovò la consacrazione col film “Vacanze romane” (’53), in cui Gregory Peck e Audrey Hepburn giravano in Vespa per le strade di Roma. Gli anni ’60 videro la comparsa dei modelli 50cc (per i non patentati), 125cc (per il trasporto di un passeggero) e 150cc (si poteva viaggiare in autostrada). La Vespa è tra gli scooter più venduti della storia: quasi 19.000.000 di esemplari dal ’46 ad oggi.

NATI FAMOSI – William Shakespeare (1564-1616), Inghilterra, letterato. Rarissimo caso di nascita e morte nello stesso giorno, anche se sui suoi dati biografici c’è molta incertezza. Nato a Stratford-upon-Avon (Londra) e lì scomparso 52 anni dopo, sposò Anne Hathaway da cui ebbe 3 figli: Susannah e i gemelli Hamnet e Judith. Nella storia dell’umanità è il drammaturgo più illustre, per la letteratura inglese è il massimo poeta, anche detto ‘il Bardo’. La fama imperitura è legata all’ampia produzione teatrale, che conta 11 tragedie, 16 commedie e 10 drammi storici, pubblicati nell’arco di un ventennio. Capolavori immortali, tradotti in tutte le lingue, che sono un pezzo fondamentale del repertorio classico universale: “Enrico VI” (dramma), “Sogno di una notte di mezza estate” (commedia), “Romeo e Giulietta”, “Amleto” e “Otello” (tragedie). Autore di molte espressioni linguistiche dell’inglese quotidiano, Shakespeare divenne poeta nazionale nell’800 e nello stesso secolo vide crescere la propria popolarità oltre i confini nazionali.

Shirley Temple (1928-2014), Usa, attrice. ‘Enfant prodige’ del cinema, ‘riccioli d’oro’ entrò sorridendo a colpi di tip-tap nel mito della settima arte. Californiana di Santa Monica, Shirley Jane Temple Black aveva appena imparato a camminare quando la madre, ballerina mancata, l’avviò alla danza. L’ingresso ad Hollywood segnò la trasformazione del suo stile: da castana scura e liscia passò, su suggerimento dei produttori, a biondissima e con i boccoli. Fu così che a soli 6 anni, e con già 30 film alle spalle, arrivò a conquistare l’Oscar giovanile, ideato apposta per lei e assegnatole per “La mascotte dell’aeroporto”. Ritiratasi dalle scene a soli 22 anni, nel ’50 iniziò la carriera diplomatica come ambasciatrice degli Usa in diversi paesi. Morì nella sua residenza californiana di Woodside nel febbraio ’14.

Milena Vukotic (1938), Italia, attrice. Nata a Roma da un commediografo montenegrino e una pianista italiana, iniziò con la danza classica tra l’Italia e la Francia, poi si dedicò alla recitazione, la sua passione. Lavorò con grandi registi in “Totòtruffa” (’61), “Giulietta degli spiriti” (’65), “La bisbetica domata” (’67), “Il fascino discreto della borghesia” (’72), “Amici miei I e II” (’75 e ’82), ma la grande notorietà arrivò con la saga di “Fantozzi” (10 film), dove lei interpretò la moglie ‘Pina’ dal 3° al 10° film, vincendo nel ’94 il Nastro d’argento. Rimanendo sempre molto attiva anche a teatro, diventò un personaggio simbolo in TV con la serie “Un medico in famiglia” (’98-’08), dove fece coppia fissa con Lino Banfi. Tra i film più recenti “Saturno contro” (’08) e “La sedia della felicità” (’13).