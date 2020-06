FRASE DEL GIORNO – Quando un uomo, per qualsiasi ragione, ha l’opportunità di condurre una vita straordinaria, ha il dovere di non tenerla solo per sé. (Jacques-Yves Cousteau)

SANTI DEL GIORNO – San Barnaba (Apostolo), San Massimo di Napoli (Vescovo e Martire), San Parisio (Sacerdote dell’Ordine Camaldolese), Sant’Alvaro di Còrdova (Domenicano), Beato Stefano Bandelli (Sacerdote dell’Ordine dei Predicatori).

EVENTO DEL GIORNO – Nel 1993 Jurassic Park uscì nelle sale. Un cult movie del genere ‘fantascienza’ firmato dal geniale Steven Spielberg, che fu premiato con 3 Oscar (‘sonoro’, ‘montaggio’ ed ‘effetti speciali’). Il vero grande successo fu al botteghino, dove fece registrare uno dei maggiori incassi della storia del cinema: circa 969 milioni di dollari, secondo incasso di sempre dopo “Titanic”. Girata sull’isola hawaiiana di Kauai, la pellicola segnò un punto di svolta nell’utilizzo degli effetti speciali, offrendo un valido saggio delle potenzialità dell’animazione in grafica computerizzata. Divenuto nel tempo un ‘franchise’ multimiliardario (2 romanzi, 1 linea di videogames, 1 serie a fumetti, 1 parco a tema), al primo capitolo ne seguirono altri due.



NATI FAMOSI – Richard Strauss (1864-1949), Germania, compositore e direttore d’orchestra. Nella seconda metà ‘800 fu esponente di spicco della ‘corrente tardo-romantica’, segnata da un profondo legame tra musica e letteratura. Nato a Monaco di Baviera e morto a Garmisch-Partenkirchen nel settembre ’49, raggiunse fama mondiale grazie alle opere teatrali “Salomè” (1905) ed “Elektra” (1909). Quest’ultima, in particolare, scandalizzò la critica mondiale per la scena in cui Salomè bacia la testa mozza di San Giovanni, seguendo fedelmente il testo di Oscar Wilde cui l’opera è ispirata. Convinto che il comporre fosse una professione vera e propria, nel 1889 Strauss fu tra i fondatori di un ‘sindacato dei compositori’ che, nel 1903, diede vita alla “Società per i diritti nelle Rappresentazioni Musicali e nella Riproduzione Meccanica”, equivalente alla SIAE italiana.

Jacques-Yves Cousteau (1910-1997), Francia, esploratore. Dedicò l’esistenza all’avventura e all’esplorazione di nuovi mondi, in primis delle profondità degli oceani.

Nato a Saint-André-de-Cubzac, fu grande innovatore di tecniche ed equipaggiamenti d’immersione. Con il suo ‘Calypso’, vecchio cacciamine trasformato in nave da ricerca, esplorò i tratti marini più affascinanti del pianeta, compresi alcuni fiumi.

Vinse il 1° Oscar nel ’51 con “Pericolo sotto i mari”, miglior cortometraggio a 2 bobine, poi nel ’56 trionfò con “Il mondo del silenzio”, Palma d’oro a Cannes e Oscar di “miglior documentario”, e conquistò l’ambita statuetta altre 2 volte, nel ’60 (“Storia di un pesce rosso”, cortometraggio) e nel ’64 (“Il mondo senza sole”, documentario). La sua preziosa eredità di studi, ricerche e scoperte gli valse, nell’85, la Medaglia presidenziale della libertà Usa, ricevuta dalle mani dell’allora presidente Ronald Reagan.

Giobbe Covatta (1956), Italia, comico. Nato a Taranto e cresciuto a Napoli, Gianni Maria Covatta ha l’arte di far sorridere e invitare alla riflessione nello stesso momento, attraverso le attività parallele di comico e scrittore. Dopo la gavetta come animatore turistico approdò in televisione sul canale ‘Odeon TV’ e a teatro con ruoli comici che convinsero pubblico e critica. Il sociale è un aspetto centrale della sua vita, con l’attività di testimonial di ‘AMREF’ e “Save the Children”.

Hugh Laurie (1959), Inghilterra, attore. Nativo di Oxford, per il pubblico è ‘Dr House’, il camice bianco più burbero e geniale del piccolo schermo, interpretato per 8 stagioni (’04-’12). Vincitore di 2 Golden Globe consecutivi come “miglior attore per serie TV drammatiche”, se ne aggiudicò un 3° con “The Night Manager” (’17) per il “miglior attore non protagonista in una serie, mini-serie o film per la televisione”.