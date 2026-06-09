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Marisa Retter (Bmw) “L’idrogeno completerà la nostra gamma di elettrificazione”

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Giu 9, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “In Bmw porteremo l’idrogeno su una piattaforma che supporta cinque diversi sistemi di propulsione. Con la X5 offriremo quindi una gamma completa di tutte le possibili motorizzazioni, e l’idrogeno sarà una di queste opzioni. Abbiamo inoltre sviluppato componenti altamente integrabili. Ad esempio, il nostro sistema a celle a combustibile di terza generazione si inserisce perfettamente nella parte anteriore del veicolo, mentre la nostra nuova tecnologia di serbatoi, il sistema di stoccaggio piatto dell’idrogeno Bmw, occupa esattamente lo stesso spazio delle batterie di sesta generazione”. Lo ha detto Marisa Retter, Product management BMW iX5 Hydrogen in occasione di un incontro presso la House of BMW Italia, a San Donato Milanese, dedicato al ruolo strategico dell’idrogeno e delle tecnologie fuel cell.
xh7/col3/azn

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