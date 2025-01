Marisa Laurito “Lavorare tutti per dire basta alle armi”

NAPOLI (ITALPRESS) – “E’ molto bello pensare alla pace, ricordare che dobbiamo assolutamente tutti noi lavorare perché il mondo si riappacifichi. Quindi basta armi e che venga questa benedetta pace”. Lo dice Marisa Laurito a margine della conferenza stampa di presentazione del Concerto per la Pace in programma nel Duomo di Napoli il prossimo 1 febbraio. L’attrice partenopea sarà la conduttrice della serata assieme al suo collega Neri Marcorè. “Ringrazio sia la diocesi che il nostro governatore per aver costruito questo progetto che è necessario in un momento che ci lascia tutti scioccati per le guerre che ci sono nel mondo, per tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi mesi – sottolinea Laurito -. E’ basilare sempre più parlare di pace e sono stata molto contenta di sapere che questo concerto probabilmente si rifarà tutti gli anni”. xc9/vbo/gtr