Mariani “Italoamericani ci tengono a essere riconosciuti negli Usa”





Cisalpina Tours International è la travel management company italiana leader nei viaggi d’affari. Sul mercato da più di 50 anni, oggi è una delle più importanti realtà del settore per dimensioni, fatturato, copertura territoriale e servizi offerti, con un portafoglio di più di 800 grandi clienti corporate nazionali e globali e sedi in tutto il mondo. Abbiamo intervistato Rosario Mariani, chairman di Cisalpina Tours International USA, a margine del 50mo anniversario della Niaf e della cerimonia di consegna degli Italpress Awards.

