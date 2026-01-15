Manzoni “Per Mini un 2025 in crescita del 32,1%”

MILANO (ITALPRESS) – “Il 2025 è stato un anno eccezionale per Mini che ha registrato la vendita di 16.256 unità (di cui 2.371 elettriche), in crescita del 32,1% rispetto al 2024, riportando la marca ai volumi abituali in Italia dopo la transizione operata nel 2024 con il cambiamento del modello di business e il completo rinnovamento della gamma”. Lo ha detto la Head of Mini Italia, Federica Manzoni. “Il modello più apprezzato è la Mini Countryman, con 7.990 vetture vendute. Il 2025 si è contraddistinto anche come anno record per la vendita delle elettriche, complessivamente 2.371 (+147,5% rispetto al 2024). Anno record per la Mini JCW, la John Cooper Works, con 1.190 nuove immatricolazioni di cui 97 elettriche”, ha aggiunto.

