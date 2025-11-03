Manovra, Zangrillo “Lavoriamo per recuperare potere acquisto famiglie e imprese”

IN EVIDENZA

Nov 3, 2025


TORINO (ITALPRESS) – “Stiamo costruendo una legge di bilancio che ha dei confini, determinati dalla necessità di mantenere in ordine i conti dello Stato. Ci stiamo impegnando per cercare di difendere e anzi di recuperare il potere d’acquisto delle famiglie e delle imprese e lo stiamo facendo attraverso misure sul fisco”. Così il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, replica alla richiesta di Confcommercio di una defiscalizzazione sugli aumenti contrattuali anche relativi al 2024, oggi a margine dell’evento per gli 80 anni di Confcommercio Piemonte.

