RIMINI (ITALPRESS) – “Ho incontrato il ministro Giorgetti prima della pausa estiva, ho trovato molta comprensione, c’è stata molta attenzione al tema della scuola. Non dimentichiamoci che lo scorso anno sono stati stanziati 3 miliardi di euro per il contratto degli insegnanti e per il mondo della scuola”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini, rispondendo a una domanda sulla prossima legge di bilancio.

xb1/sat