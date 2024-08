Manovra, Tajani “Non sarà lacrime e sangue, scegliere le priorità”

RIMINI (ITALPRESS) – “Siamo alla vigilia di una manovra economica che dovrà affrontare molti dei problemi che ci troviamo di fronte, con una situazione molto meno negativa di quanto possa apparire perché le previsioni di crescita per il nostro Paese sono migliori di quelle di altri. Per affrontare una manovra che non può certamente essere di lacrime e sangue, così non sarà, bisognerà scegliere alcune priorità”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini.

