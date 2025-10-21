Manovra, Tajani “Modificare testo affitti brevi o non lo voteremo mai”

IN EVIDENZA

ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo assolutamente contrari e faremo di tutto perché il testo possa essere modificato, o si modifica prima di inviarlo alla ragioneria o lo si fa in Parlamento. Non potremo mai votare una proposta come questa. E’ una questione fondamentale e di principio”. Così segretario nazionale di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli “Stati Generali della Casa”, parlando dell’aumento della tassa sugli affitti brevi con cedolare al 26%.

