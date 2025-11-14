Manovra, Tajani “Ci sono tante proposte, sugli emendamenti poi vedremo”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Ci sono tante proposte e noi sappiamo quali sono le priorità di Forza Italia ovvero la difesa della casa, l’abolizione dell’articolo 18 sui dividendi, una doppia tassa che è inconcepibile, le forze dell’ordine. E anche poi cercare di ripristinare i fondi per le metropolitane di Roma, Milano e per la Napoli-Afragola”. Lo dice il segretario di Forza Italia e vicepremier, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine dell’appuntamento elettorale a sostegno della candidatura di Edmondo Cirielli che si è svolto al PalaPartenope di Napoli. A chi gli chiede un commento sull’emendamento voluto da Fratelli d’Italia che tutelerebbe gli esclusi del condono del 2003, il vicepremier non si sbilancia. “Gli emendamenti poi si vede, ce ne sono tantissimi, sono migliaia. Poi si vedrà quali saranno, ogni partito con i suoi parlamentari fa delle proposte, vedremo. Bisogna vedere se ci sono le coperture, quali sono le coperture. Siamo pronti a sederci al tavolo e discutere anche di questo”.

