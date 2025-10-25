IN EVIDENZA

Manovra, Tajani “Affitti brevi? Lavoriamo per cancellare norma iniqua”

Di

Ott 25, 2025


TORINO (ITALPRESS) – “Noi consideriamo la casa come la dimora, qualcosa che è molto più delle mura. Quindi va protetta, va difesa e anche la proprietà della casa per ogni italiano rappresenta un elemento fondamentale nella propria vita e quindi, proprio perché noi crediamo nella libertà e nella centralità della persona, difendiamo la proprietà e la casa di ogni cittadino. Il tema degli affitti brevi? Noi siamo contrari e siamo già al lavoro per modificare quel testo e arrivare assolutamente a cancellare una norma che ci sembra assolutamente iniqua”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine degli Stati Generali della casa di Forza Italia.

xn3/ads/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Ucraina, Tajani “Non è previsto invio di missili a lungo raggio”

Ott 25, 2025
Attualità IN EVIDENZA Utilità

Ciao ora legale: torna l’ora solare e si dorme 1 ora in più

Ott 25, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Meloni ribadisce l’importanza dell’unità UE-USA per il cessate il fuoco

Ott 24, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Manovra, Tajani “Affitti brevi? Lavoriamo per cancellare norma iniqua”

Ott 25, 2025
IN EVIDENZA

Ucraina, Tajani “Non è previsto invio di missili a lungo raggio”

Ott 25, 2025
Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Casale Monferrato: domani torneo di burraco a sostegno di Solidal per la Ricerca

Ott 25, 2025 Raimondo Bovone
Motori Sport

MotoGP: Bagnaia ruggisce in Malesia, ottiene la pole e vince la Sprint

Ott 25, 2025