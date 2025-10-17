IN EVIDENZA

Manovra, Giorgetti “Sistema bancario solido”

Di

Ott 17, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Noi riteniamo che le misure adottate nei confronti della banche e assicurazioni siano assolutamente sopportabili, in parte sono suggerite e concordate, e riteniamo che l’impatto complessivo sia assolutamente accettabile, tenendo conto che abbiamo un sistema bancario solido”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri che ha varato la manovra.

xc3/sat/mca1
(Fonte video: Palazzo Chigi)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Svezia, primo Paese al mondo “prescrivibile” dal medico

Ott 17, 2025
IN EVIDENZA

Fdi, Amata “In Sicilia nessun rapporto teso con Schifani”

Ott 17, 2025
IN EVIDENZA

Scarpinato “Nostro Governo sta rendendo merito alla Sicilia”

Ott 17, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Si conclude ComoLake 2025, l’innovazione come forza trainante del Paese

Ott 17, 2025
TOP NEWS

Cina, continua l’apertura istituzionale del mercato dei capitali

Ott 17, 2025
TOP NEWS

Bayer apre le porte all’innovazione, nuove serre hi-tech a Latina

Ott 17, 2025
IN EVIDENZA

Svezia, primo Paese al mondo “prescrivibile” dal medico

Ott 17, 2025