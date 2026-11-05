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Manovra, Bombardieri “I tagli alla scuola scelta sbagliata”

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Nov 5, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Prendo atto che di questa misura nessuno ne era a conoscenza, né il ministro” Giuseppe Valditara “e neppure il vicepremier che esprime il ministro dell’Economia. È una scelta
sbagliata, soprattutto perché la scuola ha bisogno di investimenti
e non in questa manovra, ma da tempo”. Così il segretario generale
della Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine del convegno “Abbassare le tasse ai pensionati: una questione di giustizia”
organizzato dalla Uilp, rispondendo a una domanda sui tagli alla scuola previsti in manovra.

xb1/sat/gtr

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