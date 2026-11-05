Manovra, Bombardieri “I tagli alla scuola scelta sbagliata”

ROMA (ITALPRESS) – “Prendo atto che di questa misura nessuno ne era a conoscenza, né il ministro” Giuseppe Valditara “e neppure il vicepremier che esprime il ministro dell’Economia. È una sceltasbagliata, soprattutto perché la scuola ha bisogno di investimentie non in questa manovra, ma da tempo”. Così il segretario generaledella Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine del convegno “Abbassare le tasse ai pensionati: una questione di giustizia”organizzato dalla Uilp, rispondendo a una domanda sui tagli alla scuola previsti in manovra.

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