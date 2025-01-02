IN EVIDENZA

Maltempo in Veneto, Zaia “Serve una polizza catastrofale nazionale”

Di

Set 2, 2025


VENEZIA (ITALPRESS) – “E’ stato un maltempo abbastanza diffuso sul territorio. Siamo talmente organizzati che abbiamo il report tutte le mattine di quello che accade in Veneto e abbiamo volontari della Protezione Civile sempre presenti, se avessimo avuto questi fortunali vent’anni fa non avremmo avuto di certo tutta questa risonanza perché non avevamo quell’organizzazione e gli strumenti predittivi che oggi abbiamo”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, parlando del maltempo che si è abbattuto sul territorio veneto nelle ultime ore: “Io penso che rimpinguare il fondo nazionale per le catastrofi vere sia assolutamente la strada maestra, resto convinto del fatto che debba essere fatta una polizza catastrofale nazionale come fanno altri Paesi”, ha detto.

f29/tvi/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Zaia “Con il braccialetto elettronico sapremo dov’è il borseggiatore”

Set 2, 2025
IN EVIDENZA

Hi-Tech & Innovazione Magazine – 2/9/2025

Set 2, 2025
IN EVIDENZA

Regionali in Veneto, Zaia “Capiremo quale sarà la data migliore”

Set 2, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Putin “Non ci opponiamo all’Ucraina in Ue, ma la Nato è inaccettabile”

Set 2, 2025
TOP NEWS

Sinner stende Bublik e vola ai quarti degli Us Open, sarà derby azzurro con Musetti

Set 2, 2025
IN EVIDENZA

Zaia “Con il braccialetto elettronico sapremo dov’è il borseggiatore”

Set 2, 2025
IN EVIDENZA

Maltempo in Veneto, Zaia “Serve una polizza catastrofale nazionale”

Set 2, 2025