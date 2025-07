Malore bimbo alla processione nel palermitano, lo salvano Carabinieri

PALERMO (ITALPRESS) – Attimi di Paura, ma anche di grande coraggio e umanità, ieri sera nel cuore di Misilmeri, durante una processione. Un bambino di un anno ha improvvisamente perso conoscenza tra la folla, accasciandosi al suolo privo di respiro. Provvidenziale e determinante è stato l’intervento dei Carabinieri presenti per garantire la sicurezza del corteo religioso. Accortisi subito della gravità della situazione, i Militari sono intervenuti con lucidità e sangue freddo: grazie ad una rapida manovra di disostruzione delle vie respiratorie, sono riusciti a far tornare il piccolo a respirare, tra l’emozione e la commozione generale. Pochi minuti dopo, il bambino è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in codice rosso presso l’ospedale dei Bambini di Palermo. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

pc/mca1

(Fonte video: Carabinieri Misilmeri)