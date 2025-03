Malattie rare, Fontana “Telethon più che una fondazione”

MILANO (ITALPRESS) – È stato presentato oggi, con una conferenza stampa a Palazzo Lombardia a Milano, l’accordo di 3 anni tra Fondazione Telethon e Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB) che prevede attività di finanziamento e promozione della ricerca sulle malattie genetiche rare. L’accordo, promosso dalla Regione Lombardia, ha come obiettivo la collaborazione tra le due Fondazioni per il sostegno di progetti nell’ambito ricerca biomedica sulle malattie genetiche rare e per la realizzazione di iniziative ed eventi di promozione e valorizzazione di tale ricerca. “Si tratta di una grande soddisfazione per la Regione Lombardia, oltre che per la fondazione per la ricerca biomedica. Telethon rappresenta più che una semplice fondazione, ma il popolo, perché è la gente che costantemente la finanzia e dà incarico loro di affrontare problemi delicati come la ricerca e la cura alle malattie rare”, così il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.(ITALPRESS)

