IN EVIDENZA

Malattie del sangue, terapie innovative e personalizzate al centro di “BeClose”

Di

Apr 21, 2026


ROMA (ITALPRESS) – L’evoluzione delle conoscenze biologiche, l’introduzione di terapie mirate e immunoterapie innovative e la crescente disponibilità di dati clinici hanno profondamente modificato negli ultimi anni il modo in cui le malattie del sangue vengono diagnosticate e trattate: in questo contesto AbbVie ha lanciato la sesta edizione di BeClose, una due giorni che ha riunito a Roma oltre 300 ematologi. Al centro un nuovo concept, “The Hemaverse”, una rappresentazione dell’ematologia contemporanea come ecosistema dinamico in cui esperienza clinica, dati ed evidenze scientifiche, strumenti digitali e modelli predittivi convergono per supportare decisioni terapeutiche sempre più personalizzate.
mec/fsc/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg News – 21/4/2026

Apr 21, 2026
IN EVIDENZA

Europa, 21 azioni per rafforzare l’economia nel Mediterraneo

Apr 21, 2026
IN EVIDENZA

Trenitalia, 77 nuovi treni regionali entro maggio

Apr 21, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Salute delle persone rifugiate, celebrati a Roma i vent’anni del Centro SaMiFo

Apr 21, 2026
TOP NEWS

Macfrut, cresce l’attenzione delle famiglie italiane verso frutta e verdura

Apr 21, 2026
TOP NEWS

“RiforestAzione”, l’iniziativa del MASE con Axpo e Pulsee fa tappa a Torino

Apr 21, 2026
IN EVIDENZA

Tg News – 21/4/2026

Apr 21, 2026