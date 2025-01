Malandrino “Unicredit è al servizio della clientela”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’apertura di questa filiale è un evento importante per la città di Palermo in linea e in sintonia con quelli che sono gli sforzi che anche l’amministrazione comunale sta facendo per valorizzare quest’area, quest’arteria importante. Qui i clienti troveranno consulenza attraverso la specializzazione di 15 colleghi qui presenti con anche tanta tecnologia, avremo un’area self con 3 ATM evoluti, H24, 7 giorni su 7 con la possibilità di servire una clientela che sia una clientela di famiglie private ma anche una clientela di imprese. E’ un investimento molto importante che va in linea con quello che la banca pensa di un modello a servizio della clientela fatto sì di tecnologia, di trasformazione digitale ma anche di un luogo fisico dove la filiale rinnovata nei suoi spazi possa accogliere ed essere di supporto per i nostri clienti e per una consulenza a 360 gradi”. Così Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, a margine dell’inaugurazione della nuova filiale di Palermo in via Roma 7. xd6/vbo/gtr