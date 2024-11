Malagò “Sinner orgoglio d’Italia, certo della sua innocenza”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Sinner come numero uno è l’orgoglio di tutto il Paese, patrimonio dello sport italiano, e facciamo i complimenti a tutto il tennis italiano che ha all’interno questo straordinario campione. Sinner ha già molto ben dimostrato in queste ultime settimane-mesi, da quando è uscita la notizia che la Wada aveva riaperto il caso, di essere capace di reggere questo urto e questa pressione e non posso che fargli i complimenti. Ho

visto un’intervista di qualche giorno fa in cui ha raccontato anche il suo stato d’animo ed è stato fantastico quando diceva: ‘Quando io sto lì, mi estraneo da tutto’, e credo che questo sia la sua forza. Non possiamo che fargli i complimenti”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a in merito a Jannik Sinner, a breve impegnato nelle Atp Finals ed ancora coinvolto in un processo doping stante il ricorso fatto dalla Wada. “Per quanto riguardo la vicenda Wada sono un rappresentante delle istituzioni sportive, è evidente che da una parte non possa fare dichiarazioni in questo senso, perché sarebbe fuori luogo, ma dall’altra sono

assolutamente convinto della non colpevolezza e dell’innocenza di Sinner. Questo però lascia il tempo che trova perché ci sono delle persone, non io, che devono fare valutazioni diverse. Penso che i fatti siano stati acclarati”.

