IN EVIDENZA

Malagò “Gip Milano? Fondazione Milano-Cortina ha sempre avuto natura privata”

Di

Nov 6, 2025


VERONA (ITALPRESS) – “Sono presidente della Fondazione, ma al momento della candidatura sapevo che avevo oneri e onori di portare avanti questo percorso”. Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò in merito alla notizia secondo cui il gip di Milano ha chiesto alla Consulta di esprimersi sulla legittimità della legge ‘Salva Olimpiadi’ che nell’estate 2024, a indagine già avviata, ha definito la natura privata della stessa Fondazione. “Non ho mai pensato che avessimo una natura giuridica diversa, da subito l’avvocatura generale dello Stato aveva sostenuto la tesi che eravamo dei soggetti privati, l’impostazione del bilancio è sostenuto con ricavi privati, biglietteria, ticketing, merchandising. Massimo rispetto per la magistratura”, ha ribadito.
pia/glb/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Mattarella “Inclusione anziani sfida per la società, attuare la legge delega”

Nov 6, 2025
IN EVIDENZA

Benifei “Allargamento dell’UE fondamentale per consolidare la democrazia”

Nov 6, 2025
IN EVIDENZA

Mattarella “Inclusione anziani sfida per la società, attuare la legge delega”

Nov 6, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Mattarella “Inclusione anziani sfida per la società, attuare la legge delega”

Nov 6, 2025
IN EVIDENZA

Mattarella “Inclusione anziani sfida per la società, attuare la legge delega”

Nov 6, 2025
IN EVIDENZA

Benifei “Allargamento dell’UE fondamentale per consolidare la democrazia”

Nov 6, 2025
IN EVIDENZA

Benifei “Allargamento dell’UE fondamentale per consolidare la democrazia”

Nov 6, 2025