BAKU (AZERBAIGIAN) (ITALPRESS) – “I rapporti fra Italia e Azerbaigian sono strategici, soprattuto per noi che ci approvvigionamo di gas e petrolio in grandi quantità. In senso inverso c’è un grande amore qui per il made in Italy, per lo stile italiano e per l’arredamento del nostro Paese”. A dirlo in una intervista all’Italpress Andrea Maccanico, direttore dell’agenzia ICE in Azerbaigian.

abr/mrv