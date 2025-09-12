Lupi “Noi Moderati è la quarta forza politica del centrodestra”

IN EVIDENZA

Set 12, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Noi Moderati in Sicilia è una forza autorevole, la quarta proposta politica del centrodestra: giocheremo un ruolo da protagonisti in tutte le elezioni comunali e alle prossime regionali”. Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi a margine del congresso regionale del partito, tenutosi all’Hotel Addaura Village e Congressi a Palermo. “C’è bisogno di un centro moderato e forte che porti responsabilità di governo, concretezza e serietà anche in Sicilia – continua Lupi, – Abbiamo dimostrato la nostra consistenza dando voce ai tanti moderati che si sono allontanati dalle istituzioni e dalla politica: i risultati elettorali in tutta Italia sono eccezionali, anche qui in Sicilia abbiamo una classe dirigente fondamentale. Vogliamo giocare la nostra partita da protagonisti, insieme agli alleati e al centrodestra: Schifani sa bene che è il rappresentante di una coalizione che gli dà la forza e di cui lui è interprete e ne fa la sintesi, credo che con la sua esperienza terrà conto anche della forza e della proposta di Noi Moderati”. xd8/tvi/mca3

