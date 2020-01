Martedì 7 gennaio, 7° giorno dell’anno, 2^ settimana. Alla fine del 2020 mancano 359 giorni (bisestile)

FRASE DEL GIORNO – Per avere successo non è sufficiente prevedere, bisogna anche imparare a improvvisare. (Isaac Asimov)

SANTI DEL GIORNO – San Raimondo di Penafort (Sacerdote), San Luciano di Antiochia (Martire), San Giuliano di Gozzano (Diacono), San Canuto Lavard (Martire), San Ciro (Patriarca di Costantinopoli), San Polieuto (Martire), San Tillone (Monaco di Solignac), Sant’Alderico di Le Mans (Vescovo).

EVENTO DEL GIORNO – Nel 1797 prima volta della bandiera tricolore. In una storica assemblea di Reggio Emilia venne riconosciuto il “Tricolore verde-bianco-rosso” come bandiera ufficiale della ‘Repubblica Cispadana’, cui furono chiamati ad aderire tutti gli altri popoli italiani. Utilizzata dai moti rivoluzionari del 1848, diventò insegna ufficiale del Regno di Sardegna e poi del Regno d’Italia. La Costituzione, all’art 12 comma 6, stabilisce ordine e tonalità dei colori. Il 7 gennaio è la giornata nazionale della bandiera e, per tutelarla, l’art. 292 del Codice Penale prevede il reato di vilipendio o danneggiamento ad essa.

NATI FAMOSI – Giuliano Ferrara (1952), Italia, giornalista e politico. Nacque a Roma da una famiglia comunista: il padre Maurizio fu senatore e presidente della regione Lazio, la madre Marcella de Francesco fu partigiana gappista e a lungo segretaria particolare di Togliatti. Verso metà anni ’80 si avvicinò al Partito Socialista guidato da Bettino Craxi (eurodeputato ’89-’94) e collaborò col ‘Corriere della Sera’ e fu in TV con “Linea Rovente” (Rai 3). Dall’89 condusse ‘Radio Londra’ su Canale 5 e, dopo il ’94, diventò un convinto sostenitore di Silvio Berlusconi, nel cui 1° governo fu Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nel ’96 fondò il quotidiano “Il Foglio”, che diresse fino al ’15. Dal ’01 al ’08 condusse il programma di attualità “Otto e mezzo” (La7), che lasciò per candidarsi alle elezioni politiche del ’08 con la lista “Aborto? No, grazie”, ma non venne eletto. Ferrara è annoverato tra i cosiddetti ‘atei devoti’: dichiarò di non essere cattolico, ma di essere filosoficamente su posizioni ‘teiste’ e quindi di credere in un Dio personale.

Dal 1987 è sposato con la scrittrice Usa, naturalizzata italiana, Anselma Dall’Olio.

Nicolas Cage (1964), Usa, attore e produttore. All’anagrafe è Nicholas Kim Coppola, di origini italiane (padre) e tedesco-polacche (madre), nipote del celebre regista Francis Ford, mentre nelle cronache di Hollywood è una star molto rinomata. Nato a Long Beach (California), per scrollarsi l’ombra dello zio regista assunse lo pseudonimo Nicholas Cage ed esordì al cinema nell’82, come comparsa in “Fuori di testa”. La sua popolarità crebbe verso fine anni ’80, raggiungendo il punto più alto con “Via da Las Vegas” (’95) che gli valse Oscar e Golde Globe come “migliore attore protagonista”. Tra gli oltre 70 film girati i più noti sono: “Cotton Club” (’84), “Face off” (’97), “City of Angels” (’98), “Fuori in 60 secondi” (’00), “The Family Man” (’00), “Il ladro di orchidee” (’02), “Il mistero dei Templari” (’04), “Ghost Rider” (’07). Vita privata tribolatissima per Cage: il 26 dicembre ’90 ebbe il 1° figlio, Weston, nato da una relazione con la modella Christina Fulton. Sposò l’attrice Patricia Arquette (’95-’00), cui seguì la figlia di Elvis Presley, Lisa Marie (’00-’04), ma si lasciarono dopo 1 mese e mezzo di matrimonio. Divorziò dalla Presley e sposò la cameriera asiatica Alice Kim, dalla quale ebbe il 2° figlio Kal-el (’05) e da cui si separò nel ’16. Poi, dopo una relazione con la modella Kristen Zang, nel ’19 sposò Erika Koike, annullando le nozze 4 giorni dopo. Il 1º luglio ’14, a 50 anni, divenne nonno di Lucian August, figlio di Weston.

Lewis Hamilton (1985), Inghilterra, pilota. Nato a Stevenage come Lewis Carl Davidson Hamilton, figlio di una coppia mista (padre nero e madre bianca), fu il 1° pilota nero in Formula Uno, categoria di cui è stato 6 volte Campione Mondiale: con la McLaren (’08) e la Mercedes (’14, ’15, ’17, ’18, ’19). Annoverato tra i piloti più forti e talentuosi di sempre, si distingue per il suo stile di guida molto aggressivo, la tenacia e l’abilità nei sorpassi nonché per la destrezza sul bagnato, caratteristiche che lo rendono un pilota completo. Nella vita privata è tifoso dell’Arsenal ed è stato fidanzato con la ex cantante delle Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, da novembre ’07 a febbraio ’15.