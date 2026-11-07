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Longevity Magazine – Puntata del 7/11/2026

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Nov 7, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una sana e lunga vita. Nella ventitreesima puntata di Longevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Ernesto Di Pietro, osteopata e docente di biomeccanica della colonna vertebrale, intervista Lucio Sarno, Professore Emerito di Psicologia Clinica e Psicoterapia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.
Nella puntata si è parlato dell’impatto psicologico dell’invecchiamento e di come la cura della psiche e la psicoanalisi rappresentino uno strumento fondamentale di prevenzione per preservare la salute sia emotiva sia fisica.

sat/gsl

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