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Lombardia, Picchi “Bando impianti sportivi da record e con i giovani a San Siro

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Mar 26, 2026


MILANO (ITALPRESS) – La Lombardia è un’eccellenza dal punto di vista dell’impiantistica sportiva, con più di 13.000 impianti (il 20% del totale nazionale), più di 41.000 aree per spazi di sportivi (il 30% del totale nazionale), ma caratterizzata anche da una certa vetustà degli impianti, con un’età media di 42 anni. Situazione che ha spinto la Regione, anche sull’onda delle Olimpiadi, a realizzare un bando impianti sportivi da 100 milioni di euro. “E’ stato il bando per l’impiantistica sportiva più grande mai fatto da Regione Lombardia ed ha avuto dei risultati straordinari perché ha creato un valore aggiunto importante perché da ogni euro messo a disposizione da Regione, generiamo un moltiplicatore di 3 euro di valore impianti”. Lo ha detto il sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi, intervistata dall’Agenzia di Stampa Italpress, annunciando anche un grande evento a San Siro per il prossimo 13 maggio.
trl/gsl

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