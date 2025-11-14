IN EVIDENZA

Lombardia, Picchi "Attacchi strumentali, FdI compatto è più forte"

Nov 14, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Il partito è stato compatto: sono onorata di questo e me lo aspettavo. Sono grata al partito e a Fontana che mi ha espresso stima. Non vengo da un ambiente politico, quindi ho capito quanta strumentalizzazione c’è stata. Fratelli d’Italia ha una leader molto forte e io credo che l’unico fatto di debolezza sia farne vedere la fragilità. Io non ho dubbi sul mio partito: ci siamo confrontati con tutti i consiglieri dopo il voto e la coesione e solidarietà sono stata piene”. Così la sottosegretaria di Regione Lombardia a Sport e Giovani Federica Picchi parlando con i giornalisti sulla mozione di censura nei suoi confronti passata in consiglio regionale. Su questa votazione e sui franchi tiratori entro la maggioranza, la sottosegretaria ha ribadito che “sul mio partito metto le mani sul fuoco”. “Io sono una persona molto moderata con tutti e certi linguaggi di odio aggressivi e certe strumentalizzazioni fanno male anche verso l’esterno. Non ho compreso il motivo di questi attacchi così strumentali – ha aggiunto – Una vicenda umanamente non piacevole ma che ha permesso di rendere il partito ancora più coeso. Essere divisi è una debolezza e per opposizione è l’unica chance per indebolirci. Questa vicenda ha compattato di più il mio partito e anche la maggioranza. Ne siamo usciti più forti”.

