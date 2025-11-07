IN EVIDENZA

Lombardia, Fontana “La maggioranza deve continuare a essere coesa”

Di

Nov 7, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Sulla situazione della sottosegretaria regionale a Sport e Giovani, Federica Picchi, al centro di una mozione di sfiducia presentata dal Pd in Consiglio regionale e approvata anche con 20 voti a favore della maggioranza, “stiamo parlando con i gruppi, ci incontreremo nei prossimi giorni e valuteremo cosa fare”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’evento “La Lombardia al centro della sfida olimpica”. Tuttavia, “la maggioranza deve continuare a essere coesa e concentrata – ha sottolineato poi – . Abbiamo due anni di lavoro importanti e vogliamo concludere nel modo migliore la nostra attività e siamo convinti che lo faremo”.

xh7/trl/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Pecoraro Scanio “Le istituzioni investano sull’agricoltura di montagna”

Nov 7, 2025
IN EVIDENZA

Galvagno “Crisi della maggioranza? Conti in ordine e il rating è migliore”

Nov 7, 2025
IN EVIDENZA

Sessione ARLEM a Palermo, Commissaria Suica presenta “Patto per il Mediterraneo”

Nov 7, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Pecoraro Scanio “Le istituzioni investano sull’agricoltura di montagna”

Nov 7, 2025
IN EVIDENZA

Galvagno “Crisi della maggioranza? Conti in ordine e il rating è migliore”

Nov 7, 2025
IN EVIDENZA

Sessione ARLEM a Palermo, Commissaria Suica presenta “Patto per il Mediterraneo”

Nov 7, 2025
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Buonfiglio “Evitare pressioni su Tabanelli”

Nov 7, 2025