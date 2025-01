“Lo spettatore comanda”: l’informazione secondo Giuseppe Brindisi

MILANO (ITALPRESS) – “Gli argomenti ce li regalano la cronaca e l’attualità. Noi siamo attenti a quello che accade e a quello che ci arriva come richieste da parte del pubblico dagli ascolti della settimana precedente, e così prepariamo la scaletta. Ogni programma si rivolge a una fascia di pubblico a seconda dell’ora, ci sono diversi parametri, ma qualsiasi programma deve incontrare le esigenze di chi è a casa, è il telespettatore che comanda sempre”. Lo ha detto Giuseppe Brindisi, giornalista e conduttore di Zona Bianca su Rete 4, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress: “A volte mi accorgo che la serata funziona, a volte penso di aver fatto una puntata perfetta e invece gli ascolti non hanno premiato come avremmo voluto – ha spiegato – Ma dipende da diversi fattori, da come sei stato bravo a preparare la puntata, se hai scelto gli argomenti giusti… Devi capire a chi ti stai rivolgendo in quel momento, devi parlare ai telespettatori. L’informazione arriva e determina il successo o meno della trasmissione se riesci a parlare lo stesso linguaggio degli spettatori”.

