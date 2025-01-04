IN EVIDENZA

LND, Morgana “Che sia una stagione nel segno di etica e lealtà”

Di

Set 4, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Si preannuncia una stagione esaltante e densa di soddisfazione, ma raccomando a tutti di tenere sempre basso il livello di tensione: il calcio è bello perché deve essere combattuto e dinamico, ma allo stesso tempo bisogna rispettare le regole. Noi siamo un organismo che fa della legalità il proprio punto di partenza, quando si entra in un campo di calcio vanno rispettate le regole e a questo non intendiamo assolutamente rinunciare: auguro a tutti una stagione nel segno della lealtà, della trasparenza e dell’etica, per noi valori assolutamente irrinunciabili”. Lo ha detto il presidente della LND Sicilia, Sandro Morgana, a margine della presentazione della nuova stagione sportiva.

xd8/gm/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg Lavoro & Welfare – 4/9/2025

Set 4, 2025
IN EVIDENZA

CIP, De Sanctis “Mesi frenetici, il territorio torni protagonista”

Set 4, 2025
IN EVIDENZA

Manovra, Tajani “La priorità è la riduzione dell’Irpef”

Set 4, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tg Lavoro & Welfare – 4/9/2025

Set 4, 2025
IN EVIDENZA

CIP, De Sanctis “Mesi frenetici, il territorio torni protagonista”

Set 4, 2025
TOP NEWS

Novartis-ASL Roma2, nuovo studio sui soggetti a rischio cardiovascolare

Set 4, 2025
IN EVIDENZA

Manovra, Tajani “La priorità è la riduzione dell’Irpef”

Set 4, 2025