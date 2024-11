L’Italpress sigla una partnership con il Governo della Serbia

BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – Il Governo della Serbia e l’agenzia di stampa Italpress hanno siglato una partnership per lo scambio di notizie e contenuti multimediali nel settore della diplomazia pubblica e culturale, per la promozione di attività, l’organizzazione di eventi e la collaborazione su progetti comuni. L’accordo è stato firmato a Belgrado, nella sede del Governo Serbo, dal direttore dell’Ufficio per la diplomazia pubblica e culturale della Repubblica Serba, Arnaud Guyon e dal direttore e fondatore dell’Agenzia Italpress Gaspare Borsellino, alla presenza dell’Ambasciatore Italiano in Serbia Luca Gori e del presidente dell’Associazione dell’Amicizia tra Serbia ed Italia, Jovan Palalic. Per l’Italpress si tratta di un ulteriore passo verso l’internazionalizzazione. L’agenzia nata 36 anni fa a Palermo può contare oggi su redazioni e studi televisivi anche a Roma e Milano e su una presenza capillare nei principali paesi europei, nel bacino mediterraneo e negli Stati Uniti con corrispondenti e collaboratori a New York e Washington.

abr/gtr