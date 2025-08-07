IN EVIDENZA

L’Italia soffre un ritardo sulla copertura assicurativa catastrofale

Ago 7, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia ha un grande protection gap”. A ribadire il concetto è Dario Focarelli, Direttore generale dell’Ania, ospite di Focus ESG, format tv di Italpress, che ha illustrato gli esiti di una ricerca Grins condotta dall’istituto con Ca’ Foscari “per comprendere meglio gli aspetti di questo fenomeno”, a partire dal numero di imprese italiane effettivamente assicurate contro le calamità naturali. E dallo studio è emerso come “su 4,5 milioni di imprese” solo “il 6% ha una copertura contro il terremoto e il 7% una contro le alluvioni”. Un fenomeno trasversale che, tuttavia, colpisce soprattutto “le micro e piccole imprese”.
