L’inquinamento dei nostri ambienti è nocivo come quello esterno

ROMA (ITALPRESS) – Nelle aree urbane l’inquinamento indoor ha lo stesso impatto sulla salute al pari di quello esterno, con possibili ripercussioni in termini di malattie polmonari, cardiache e tumorali. È questo uno dei principali risultati evidenziati in uno studio condotto da ENEA e dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr, in collaborazione con le università Sapienza di Roma e Milano-Bicocca. La ricerca è stata condotta nell’ambito del progetto VIEPI finanziato da Inail e pubblicato sulla rivista Environmental Pollution. Il commento di uno dei primi autori dello studio, Francesca Costabile, ricercatrice dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr.

sat/mrv