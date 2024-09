L’inflazione rallenta ancora a settembre

ROMA (ITALPRESS) – Rallenta ancora l’inflazione a settembre. Secondo le stime preliminari dell’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo diminuisce dello 0,2% su base mensile e aumenta dello 0,7% su base annua, rispetto all’1,1% che si era registrato ad agosto. Il rallentamento del tasso d’inflazione si deve principalmente ai prezzi dei Beni energetici, sia regolamentati che non, e in misura minore alla frenata dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e di quelli relativi ai trasporti. Questi effetti sono stati solo in parte compensati dall’accelerazione dei prezzi dei Beni alimentari, sia lavorati che non. Nel mese di settembre l'”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, scende all’1,8% rispetto all’1,9% di agosto. Secondo Federdistribuzione” i dati sull’andamento dei prezzi nel mese di settembre confermano una dinamica stabile dell’inflazione. Permangono prospettive incerte sui prossimi mesi, in particolare per quanto riguarda il rilancio dei consumi che restano deboli”.

sat/mrv