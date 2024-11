L’inflazione a ottobre cresce su base annua

ROMA (ITALPRESS) – A ottobre 2024, l’indice nazionale dei prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, è stabile rispetto a settembre e aumenta dello 0,9% su base annua, rispetto al +0,7% che aveva fatto segnare il mese precedente. Lo rileva l’Istat. La lieve accelerazione del tasso d’inflazione su base annua riflette principalmente l’andamento dei prezzi dei beni alimentari non lavorati e, in misura minore, l’attenuazione della flessione dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati. Nel mese di ottobre l’”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta stabile a +1,8% e quella al netto dei soli beni energetici sale a +1,9%. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona accelerano su base tendenziale, come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registra una variazione positiva dello 0,1% su base mensile e dello 0,8% su base annua.

