ROMA (ITALPRESS) – Questa settimana gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, sono arrivati a Basilea per raccontare Eurovision Song Contest 2025 ai loro coetanei. A commentare il Festival per l’Italia Gabriele Corsi e Big Mama che hanno raccontato l’importanza di seguire e vivere un evento musicale come questo che è sempre più seguito dalle ragazze e dai ragazzi di tutto il mondo.

