Letizia Moratti “Visita Metsola a San Patrignano segnale importante”

Ago 26, 2025


RIMINI (ITALPRESS) – “La presidente Roberta Metsola è molto attenta a tutte le tematiche sociali e quindi la visita a San Patrignano si inquadra in questo contesto. Un’Europa che vuole essere vicina ai più deboli e ai più fragili, un’Europa che vuole essere inclusiva e socialmente attenta a tutte le problematiche che riguardano la salute e le tematiche sociali. L’attenzione del presidente del Parlamento europeo è importantissima perché contribuisce a dare fiducia a ragazzi che l’hanno persa nei confronti delle istituzioni”. Lo ha detto Letizia Moratti, co-fondatrice della comunità di San Patrignano, e presidente della Consulta nazionale di Forza Italia ed europarlamentare del Partito popolare europeo, in occasione della visita della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, alla comunità di recupero per tossicodipendenti fondata da Vincenzo Muccioli.

