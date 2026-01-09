IN EVIDENZA

Legge elettorale, Meloni “Lavoriamo a riforma per dare stabilità”

Di

Gen 9, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono interlocuzioni con l’opposizione” sulla legge elettorale, “se ne sta occupando il Parlamento. La ragione per la quale io penso che Elly Schlein, ma non solo lei, dovrebbe vedere favorevolmente una riforma che consente a chi prende più voti di governare per cinque anni, con una maggioranza solida, è che è un vantaggio per tutti”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla conferenza stampa di inizio anno.

sat/gsl
(Fonte video: Presidenza del Consiglio)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Delmastro “Qui per raccontare quanto la mafia sia bestiale e disumana”

Gen 9, 2026
IN EVIDENZA

Colosimo “In questo territorio esiste ancora complicità inaccettabile con mafia”

Gen 9, 2026
IN EVIDENZA

Meloni “L’Ue parli con la Russia, non andare in ordine sparso”

Gen 9, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Delmastro “Qui per raccontare quanto la mafia sia bestiale e disumana”

Gen 9, 2026
IN EVIDENZA

Colosimo “In questo territorio esiste ancora complicità inaccettabile con mafia”

Gen 9, 2026
IN EVIDENZA

Legge elettorale, Meloni “Lavoriamo a riforma per dare stabilità”

Gen 9, 2026
IN EVIDENZA

Meloni “L’Ue parli con la Russia, non andare in ordine sparso”

Gen 9, 2026