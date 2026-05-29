Legge elettorale, La Russa “Meglio di un pareggio, auspico che sia equa”

MILANO (ITALPRESS) – “Non capisco perché, visto che tutti i segnali danno una possibilità seria di competizione tra il centrodestra molto coeso e il campo largo, non importa se può più o meno quello, ancora qualcuno preferisca una legge elettorale che rende molto probabile un pareggio piuttosto che giocarsela con uno vince e l’altro che fa l’opposizione”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa margine della cerimonia del Premio Rosa Camuna 2026 a Palazzo Lombardia a Milano parlando della legge elettorale.

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